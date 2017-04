Paulista: Eduardo Baptista esconde treinos e descarta apelo emocional por virada

O Palmeiras optou por não mostrar nada do que tem feito durante a semana para conseguir a virada em cima da Ponte Preta, na semifinal do Paulista, hoje, às 19 horas. Depois de perder por 3 a 0 em Campinas, a equipe folgou dois dias no início da semana, além de fazer treinos fechados depois. Eduardo Baptista admitiu que poderá escalar o time com surpresas, mas sem radicalismo.

O técnico tem trabalhado em mudanças táticas e poderá até fazer substituições ainda no primeiro tempo dependendo do decorrer da partida.

“Treinar fechado é uma situação diferente. É para criar algo novo, que a gente pode surpreender. E isso, junto com o que já temos apresentado, faz com que fiquemos muito fortes”, afirmou.

“Fizemos um jogo contra o Peñarol em que todos foram em alto nível. Se faz muitas mudanças, mostra que não sabe o que está fazendo. Então, posso fazer pequenas mudanças a nível de estratégia, mas não grandes só por causa do jogo contra a Ponte Preta. Se fosse mexer por causa daquilo, eu mexeria os 11, o treinador, a comissão. Foi um jogo muito ruim de todo mundo”, completou.

Ao longo do ano, Eduardo já mostrou o time escalado no 4-1-4-1 e no 4-2-3-1, como nos últimos jogos. Essa variação é algo que o comandante trabalha durante os últimos dias.

Com a troca, ele varia a posição de Tchê Tchê, de Willian e também muda a forma de Borja participar da partida, especialmente sem a bola.

O técnico tem mostrado vídeo aos atletas de situações que considera ideais. Ele cita partidas contra o São Paulo e contra o Peñarol como exemplos e diz que não levará a prelação para o lado emocional. Segundo ele, o aspecto técnico é o que os atletas precisam.

“Não sei fazer os atletas chorarem, não sei fazer preleção emocional. Sou da parte técnica. Mostramos como entramos em outras partidas porque é prático e fica claro que a gente já sabe fazer. Não tenho pensado em lado emocional. Preciso mostrar coisas para eles terem confiança que poderão repetir.”