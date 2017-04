Paulinho pode ser deportado da China por fazer publicidade com atriz pornô

O volante Paulinho, jogador do time chinês Guangzhou Evergrande e também da seleção brasileira participou de uma propaganda para um site de apostas ao lado de uma atriz pornô e, por isso, pode ser deportado da China.

O atleta será investigado pelas autoridades, já que tanto as apostas quanto a pornografia são práticas proibidas pelo governo chinês. Segundo o jornal inglês Daily Mirror, o vídeo teria sido gravado na casa do jogador, que é casado.

A assessoria de imprensa do brasileiro afirmou que ele vai romper o contrato com a empresa, pois a mesma não teria passado ao atleta todas as informações necessárias.

Mesmo que seja deportado, Paulinho não deverá ficar sem time. Um dos interessados na contratação do brasileiro é o Bayern de Munique, da Alemanha.