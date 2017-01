Pato da Rodada: veja como participar do troféu mais zoeira do Goianão 2017

O Goianão 2017 já está aí e neste ano do POPULAR traz uma novidade para os amantes de futebol. Sabe aqueles vídeos e fotos engraçados que você troca com seus amigos pelo WhatsApp? Agora você tem um espaço para compartilhar esse tipo conteúdo e ainda tirar um sarro com aquele seu amigo que torce para um time rival.

É a seção "Pato da Rodada", que vai destacar vídeos produzidos pelos leitores do jornal durante as partidas do Goianão!

Veja como participar

1 - Chame o seu amigo e faça uma aposta bem legal e criativa para o jogo entre os seus times.

2 - Tire uma foto ou faça um vídeo da aposta sendo paga e mande para nós. Pode ser pelo WhatsApp (62) 9-9995-2795 ou pelo e-mail patodarodada@opopular.com.br.

3 - No Facebook e no Instagram, você pode fazer uma postagem no seu perfil usando a hashtag #PatoDaRodada. Importante: o seu Facebook não pode ser fechado só para os amigos.

4 - Aí é só conferir e curtir a rivalidade na paz e na zoeira, é claro!

Os vídeos e fotos enviados serão exibidos e publicados no site e nas redes sociais de O POPULAR às segundas-feiras. Já às terças, as fotos sairão em uma página super especial no caderno de esportes.



Veja alguns exemplos de zoação:

- O momento "bola murcha" com o pato do meu amigo

- A piada contada por aquele pato engraçado que não vence o meu time

- A reação engraçada ou surpreendente de uma criança que não ganha nem na adedonha

- O truque de mágica feito por mim: tirar o sorriso do rosto de um pato!

- A "videocassetada" registrada sem querer: um pato que perdeu para mim!

Não há limitação de tema. Use sua criatividade.