Partida em Porto Alegre reúne rivais preocupados com a Libertadores

O Grêmio faz o importante jogo contra o Atlético Mineiro, neste domingo (6), às 16 horas, na Arena Grêmio, em Porto Alegre, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, a última do 1º turno, com a perspectiva de poupar os seus principais titulares. Somando 36 pontos e precisando vencer para não deixar o líder Corinthians disparar, o técnico Renato Gaúcho fez mistér...