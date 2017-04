Parte do elenco reprovou fair play de Rodrigo Caio

Rodrigo Caio foi o centro das atenções depois do clássico com o Corinthians, no último domingo, no Morumbi. Nem todo o elenco são-paulino, porém, aprovou a postura do zagueiro, que avisou ao árbitro de que tinha acertado o goleiro Renan Ribeiro e, desta maneira, evitou o cartão amarelo para o atacante Jô.

Segundo apurou o UOL Esporte, colegas de time questionaram o "fair play" do zagueiro ainda no vestiário. Já um integrante da comissão técnica destacou o fato de o corintiano ter de cumprir suspensão no segundo e decisivo jogo do mata-mata caso tivesse sido advertido. Houve dentro do time, também, quem concordasse com a nobre postura do zagueiro.

Há de se destacar que nenhuma cobrança foi acintosa ao jogador, mesmo com os atletas de cabeça quente após a derrota por 2 a 0, em casa. Para evitar mais polêmica, o São Paulo preferiu não ressaltar a atitude do zagueiro. O próprio Rodrigo Caio também evitou falar muito sobre o tema e entrar em qualquer discussão.

O zagueiro chegou a recusar convite para participar de programa na TV Globo para falar do assunto.

Na roda com o elenco após a derrota por 2 a 0, o técnico Rogério Ceni abordou com os jogadores apenas o desempenho do time e passou reto pelo tema Rodrigo Caio. O treinador criticou e considerou inadmissível a maneira como o time atuou no primeiro tempo do clássico. Na sequência, fez elogio à recuperação na etapa final e pediu para que todos virassem a chave para a segunda e decisiva partida do mata-mata da Copa do Brasil, com o Cruzeiro, nesta quarta-feira (19).

Na entrevista coletiva, quando foi questionado sobre a atitude do pupilo, Rogério foi seco e não se estendeu. "O que o Rodrigo Caio falar está bem falado. Eu não sei direito o que aconteceu. Vi o Jô pressionando, mas acho que o Rodrigo pressionou o Renan. Foi um gentleman, vocês têm de parabenizar, uma grande atitude, é um menino bom", disse o treinador.

MAICON

No dia seguinte ao clássico, já ficou claro que nem todo mundo deu nota 10 para a postura do são-paulino. O zagueiro Maicon, por exemplo, mostrou ironia na hora de comentar o caso. "É melhor a mãe dele [rival corintiano] chorando do que a minha em casa. A gente deveria respeitar a atitude do Rodrigo, foi o que ele quis fazer na hora. Se foi certo ou não, temos de apoiar. É um jogador que faz parte do grupo, de confiança. Não posso dizer o que eu faria porque não aconteceu comigo", disse Maicon.

Já no Corinthians, Jô deu os parabéns para o são-paulino. "A gente precisa ser o mais sincero e honesto no grupo possível. Eu sairia em defesa, ia elogiar meu companheiro [se fosse no Corinthians]. Essa atitude nos dá uma responsabilidade muito grande na próxima vez que acontecer. Se acontecer com a gente tem que fazer igual. Tem de ser um ser humano honesto e ganhar a vida com dignidade. Aqui no grupo todo mundo entende assim", afirmou Jô.