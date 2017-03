Parque aquático do sertanejo Mateus, em Goiânia, vai receber o Brasileiro de wakeboard

No próximo dia 1º de abril, Goiânia vai sediar a primeira etapa do Campeonato Brasileiro de Wake Park. Além da presença confirmada de atletas profissionais, todos os interessados, com ou sem experiência, podem se inscrever.

As inscrições podem ser feitas no site: www.abw.com.br. A organização do evento aguarda um total de 120 inscritos.

O público que for assistir as ma​​​​​​​​nobras radicais com wakeboard e wakeskate no Sunset Wake Park, também vai poder curtir a apresentação do DJ Rodrigo Lagoa e o grupo Planta e Raiz vai encerrar o evento. O parque está localizado no km 16 da GO-020, saída para Bela Vista.

O parque do cantor sertanejo Mateus, da dupla Jorge e Mateus, foi inaugurado em agosto do ano passado e é o primeiro na América Latina a ter um lago com dois níveis de altura (bi-level) para atender todos os níveis de praticantes.

“Nosso principal objetivo, é promover o esporte e trazer novos praticantes. Queremos mostrar que qualquer pessoa pode estar presente participando com a gente. Para se divertir no wake, não é necessário ser um atleta profissional, basta ter interesse”, explica o coordenador de esportes do Sunset, Átila Prata.

A partir da próxima sexta-feira (10) o primeiro lote dos ingressos vão ser vendidos no site TicMix. R$ 60 (feminino) e R$ 80 (masculino).