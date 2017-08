Para zagueiro, duelo contra líder da Série B serve de motivação

Matheus Ferraz, zagueiro do Goiás

De volta ao time titular após se recuperar de lesão, o experiente zagueiro Matheus Ferraz estará em campo contra o América-MG, nesta sexta-feira (18), às 21h30, no Estádio Olímpico. O confronto contra o líder da Série B serve de estímulo para que o Goiás comece uma arrancada no campeonato.

Para o zagueiro, que ganha a vaga de titular de David Duarte, o Goiás precisa dar algo mais em campo para poder bater o líder e aumentar a confiança. "Vamos jogar contra o líder e isso é uma motivação a mais. Temos de nos preparar bem, estamos pensando em cada jogo e em fazer o nosso melhor, precisamos dar algo mais. Tenho certeza que nossa equipe vai se doar muito e vamos buscar a vitória", salientou.

Líder da competição com 39 pontos, o América-MG ganhou quatro dos seus últimos cinco jogos. Apesar do bom momento do adversário, Matheus Ferraz acredita que vencer o Coelho em Goiânia credencia o Goiás para brigar em uma posição melhor na tabela.

"Sabemos que o América-MG vem muito bem, mas isso é uma motivação que temos para buscar afirmação no campeonato e a sequência que queremos. É um time difícil de ser batido dentro e fora de casa, mas vamos mostrar que podemos brigar com os times lá de cima", comentou o zagueiro.

Para o confronto contra o América-MG, o zagueiro Matheus Ferraz deve ser a única novidade na equipe. Caso Argel Fucks não tenha problemas ou não mude o time no último treino, o Goiás deverá ser escalado com: Marcelo Rangel; Pedro Bambu, Matheus Ferraz, Alex Alves e Carlinhos; Willians, Victor Bolt, Ramires e Andrezinho; Carlos Eduardo e Gustavo.