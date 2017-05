Para Mazola Júnior, o Vila não pode fazer testes na Série B

As críticas sempre acompanharam a campanha do treinador Mazola Júnior desde o início do Campeonato Goiano. Mesmo com a perda do título para o rival, o comandante acredita que fez um bom trabalho e que deve continuar no time.

"Esse resultado não muda nada. Os objetivos que tínhamos foram todos alcançados", ressaltou o treinador, que tem contrato até o final da Série B e destacou que pretende cumprir, a menos que a direção não queira.

Na decisão, o que pesou, segundo o treinador, foi o time não dar conta de matar a partida quando teve as chances. "Ficou muito claro que o Vila jogou e criou mais nos dois jogos, mas não fez nenhum gol e os caras fizeram quatro. Nós não tivemos competência para marcar."

Para a sequência, Mazola acredita que o time precisa se reforçar se quiser tentar algo mais na 2ª Divisão. "Agora, no restante do ano, vamos ter de pensar bastante. As experiências que fizemos no começo do ano, não vamos poder fazer na Série B, em que a dificuldade e o quilate do campeonato são outros", frisou o comandante.