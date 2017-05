Para goleiro do Goiás, fase final do Goianão é bom parâmetro para Série B

Passada a euforia a conquista do título do Campeonato Goiano, os esmeraldinos já trocam a ficha pensando no campeonato Brasileiro Série B. A competição nacional é considerada a mais importante no calendário do Goiás em 2017.

Uma das peças fundamentais na conquista do título, o goleiro Marcelo Rangel destaca a importância do Campeonato Goiano, mas lembra que o clube precisa estar focado no início da competição nacional.

"Passada a conquista do campeonato Goiano, primeiro objetivo do ano, agora é pensar para frente no maior objetivo na temporada que é a conquista do acesso para a Série A", frisou Marcelo Rangel.

"Acho que esses jogos da semifinal e da final servem sim como um bom parâmetro para o nível que apresenta a série B. O Silvio Criciúma frisou muito isso, que os jogos contra Atlético e Vila Nova serviriam de parâmetro, e tivemos bons resultados", acrescentou.

Após as comemorações, o elenco esmeraldino volta a trabalhar hoje, às 15h00, no centro de treinamento do Parque Anhanguera. Nesta atividade, o técnico Sérgio Soares inicia o trabalho no comando da equipe.