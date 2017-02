Para defensor, Vila Nova não pode esperar jogo fácil contra o Fast na Copa do Brasil

O Vila Nova entrou em uma semana importante. A primeira decisão para o colorado é nesta quinta-feira (14), quando o time volta a disputar uma partida pela Copa do Brasil, após 11 anos longe da competição. O duelo é contra o Fast Clube, na Arena Amazônia. Já no final de semana, o Tigre tem o clássico contra o Atlético, para defender a liderança do Estadual.

A preparação para o confronto da Copa do Brasil já começou. Sem tempo para descanso, o time se reapresentou nesta segunda-feira (13) de olho no confronto. Com a mudança do regulamento, o Vila terá apenas um jogo para se classificar, vencendo ou empatando. Por conta disso, o time titular foi poupado no Estadual e apenas quatro jogadores do time principal atuaram em Rio Verde, no domingo.

No último jogo, o Vila atuou com três zagueiros, assim, quem teve uma oportunidade na equipe titular foi Alisson Brand, que está brigando por seu espaço no time. Para o jogador, atuar com três defensores se torna uma opção extra para o treinador. Alisson também sabe da importância do confronto na Copa do Brasil, que é o foco do colorado no momento.

“Não vai ser um jogo fácil. É uma viajem longa, a gente não tem informações sobre o adversário. Então, a gente tem de estar preparado para o que der e vir, porque será uma decisão. No Goiano, o clube vem se dando bem, mas a Copa do Brasil é outra competição, outra mentalidade. É um jogo só e temos de encarar como uma decisão para podermos passar tranquilo para a próxima fase.”, apontou.

Caso o Vila consiga se classificar, o próximo adversário será um grande do futebol brasileiro, o Vasco. Pensando nisso, os jogadores sabem que terão uma excelente oportunidade para mostrar seu futebol, além de ajudar as finanças do clube, com a renda do jogo.

“Aumenta a motivação e a responsabilidade porque a gente não pode se esquecer que tem um adversário que também está se preparando do outro lado. A gente sabe que próximo adversário é o Vasco, sabemos que vem renda, porque a torcida vai lotar a casa e para a saúde financeira do clube é muito importante, mas não podemos esquecer do Fast, o nosso foco.”, destacou o defensor.