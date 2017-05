Para aproximar jogadores e torcida, time fecha parceria com o Tinder

Não é raro ver torcedores de futebol ficarem enlouquecidos ao verem, bem de perto, os jogadores de seu time de coração. Foto, pedido de camisa, autógrafo... se faz de tudo para conseguir uma recordação do momento marcante. Imagine então o que aconteceria se um fanático pudesse falar com aquele atleta preferido diretamente, sem barreiras, seguranças ou tumulto?

O Napoli, tradicional time italiano, que já teve em seu elenco o brasileiro Careca, o uruguaio Edinson Cavani, os italianos Dino Zoff e Fabio Cannavaro, além do ídolo argentino Diego Armando Maradona, anunciou nesta terça-feira (9) uma parceria com o aplicativo de mensagens Tinder para promover uma aproximação maior entre seus atletas e os torcedores.

Em um vídeo postado no Instagram da plataforma, o atacante polonês Arkadiusz Milik, representante da ideia adotada pelo clube, diz que o esporte aproxima as pessoas, assim como as redes sociais e afirma estar ansioso pela novidade.

Será que a moda pega?