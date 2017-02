Pai de jogador do Corinthians morre em acidente com elevador

O pai do jogador do Corinthians Guilherme Camacho, Anízio, morreu na noite do último domingo vítima de um acidente de elevador na região da Pavuna, zona norte do Rio de Janeiro. A mãe do atleta, Rita, e o irmão cadeirante, Leonardo, também foram hospitalizados em decorrência de ferimentos.

Segundo informações da assessoria pessoal do atleta, a mãe de Camacho passará por cirurgia ainda nesta segunda-feira e o irmão passa bem.

A Polícia Civil do Rio de Janeiro abriu investigação para analisar o incidente. O elevador era utilizado na residência da família para facilitar a locomoção do irmão.

O Corinthians soltou um comunicado oficial lamentando a morte do pai do atleta. "Que o seu pai descanse em paz e que toda a família tenha força pra superar este momento tão difícil", disse. O clube ainda dispensou o jogador dos treinamentos nesta segunda-feira (20).

"O Corinthians informa com pesar o falecimento de Anízio Camacho, na noite do último domingo (19), no Rio de Janeiro, após um trágico acidente de elevador na casa da família. A mãe Rita e o irmão Leonardo também estavam no elevador, mas não sofrem risco de morte. O Corinthians deseja força a seu jogador e a toda família neste momento tão difícil", diz o clube paulista.

Desde a confirmação da morte, na madrugada desta segunda (20), o irmão do jogador, Leonardo vem postando várias fotos de Anízio nas redes sociais e recebendo mensagens de solidariedade de amigos e familiares.

A notícia causou grande comoção entre os torcedores do Corinthians, que entraram nos perfis do jogador nas redes sociais para deixar mensagens de apoio. A hashtag #ForçaCamacho também foi muito utilizada pela torcida não apenas corintiana para prestar solidariedade ao jogador.

O jogador Marlone foi um dos que desejou força ao companheiro de Corinthians. "Meu irmão meus sentimentos, que Deus conforte você e toda sua família! #forçacamacho ", escreveu o atleta.