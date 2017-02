Pai coruja, Wanderson pode ser novidade no clássico

Além de Abuda, o Atlético pode ter o desfalque do camisa 10 e um dos destaques do time - Jorginho, ausente dos dois últimos treinos com problemas musculares. Hoje, Jorginho será reavaliado pelos médicos do clube. O técnico Marcelo Cabo espera pela recuperação de Jorginho. Caso não possa jogar, Wanderson será o substituto.Repatriado pelo Atlético junto ao futebol sul...