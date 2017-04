Público da fase inicial do Estadual cai 20%

Os 70 jogos da 1ª fase do Goianão de 2017 levaram 20% menos torcedores pagantes do que a mesma quantidade de partidas da edição de 2016. A redução é de 52.188 pagantes - de 258.529 para 206.341. Ainda resta a fase final da edição atual para que os clubes ajudem a competição a recuperar terreno na torcida.Anápolis, Goiás, Crac e Goianésia tiveram reduções no número de adep...