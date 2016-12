Oscar fecha com clube chinês com salário milionário

O Chelsea anunciou nesta sexta-feira (23) que chegou a um acordo com o Shanghai SIPG FC para "a transferência permanente" do meia Oscar, que deve chegar em janeiro ao clube chinês.

Embora não tenha sido revelado o montante da contratação, a imprensa de ambos países cifraram a operação em cerca de 61 milhões de euros, o que daria ao meia um salário semanal de 470 mil euros.

Em seu site, o Chelsea agradece Oscar por seu "maravilhoso serviço" e deseja "a melhor sorte para o futuro".

Já o Shanghai SIPG FC, treinado pelo português André Villas-Boas, confirma em site que "Oscar chegará em breve a Xangai para realizar os exames médicos". O jogador de 25 anos deixa o Chelsea após quatro anos e meio nos quais ganhou o Campeonato Inglês e a Liga da Europa, e depois da chegada do treinador italiano Antonio Conte, teve menos oportunidades.

Vilas-Boas já tentou contratar o jogador brasileiro quando era treinador do Tottenham Hotspur (2012-13) de Londres, mas Oscar optou pelo Chelsea.

O Campeonato Chinês, disputado entre março e outubro, deve protagonizar as contratações mais caras no mercado de inverno, como ocorreu há um ano com a chegada de figuras como Jackson Martínez (por 42 milhões de euros) e Alex Teixeira (50 milhões).

O Chelsea, que pagou em torno de 25 milhões de euros por Oscar em 2012, já engrossou no ano passado seus cofres graças aos clubes chineses, após vender Ramires ao Jiangsu Suning por 18,5 milhões de euros.