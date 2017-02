Orientação para superar tabu

Por ser um esporte de impacto, a corrida não é recomendável para qualquer mulher na gravidez. É o que diz o ginecologista obstetra Eduardo Pontes. No entanto, as que já praticavam o esporte regularmente podem correr, desde que o médico libere e um acompanhamento seja feito. Michele Andraschko, por exemplo, praticou o exercício sem intensidade e só após as 12 semanas iniciais.

“Até 12 semanas, é maior o risco de ter aborto espontâneo. Qualquer paciente deve ter mais cautela, mais repouso. Esse risco é para qualquer mulher. Depois, a gestação atinge um grau de estabilidade e a mulher pode voltar o que já fazia”, explica Eduardo.

O personal trainer Juliano Muniz, da assessoria esportiva André Villarinho, também acredita que correr durante a gravidez só deve ser atividade de quem já a praticava antes.

É preciso cuidado para fazer o alongamento, já que não se poder fazer pressão na barriga. “É essencial orientação de médico, de um professor e a mulher mesmo tem de estar motivada”, resume Michele.