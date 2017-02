Olímpico é reforço do Dragão na Série A

Único representante do futebol goiano na Série A do Brasileiro, o Atlético traça projeção ousada de média de público, nos jogos em casa, e de campanha durante a competição, que começa em maio e só termina em dezembro. Ontem, no Rio, no conselho técnico da CBF, foi definida a tabela provisória da Série A e, ainda, a exigência de capacidade mínima caiu de 15 para 12 mil ...