Obras de estádio para a Copa de 2022 são finalizadas no Catar

Três anos após o início das obras, o primeiro estádio selecionado para sediar partidas da Copa do Mundo de 2022, no Catar, será entregue. A informação foi divulgada pela Associação de Futebol do Catar (QFA) nesta terça-feira (16).

Construído em 1976 e renovado em 2006, o Estádio Internacional Khalifa, em Doha, passou por uma reforma iniciada em 2014 e será reinaugurado na próxima sexta-feira (19), quando receberá a final da Copa do Emir, entre Al Rayyan e Al Sadd, equipe do meia Xavi Hernández, ex-Barcelona. Em 2009 e 2010, a seleção brasileira enfrentou Inglaterra e Argentina, respectivamente, no local.

Na arena, foi instalada uma nova tecnologia para refrigeração e conforto do público, bem como dos atletas. A capacidade do estádio foi ampliada para 40 mil pessoas. A arquibancada será coberta por uma rede de cabos de aço de quatro mil toneladas.

Uma estrutura de iluminação em LED promete proporcionar um nova experiência para quem assistir aos jogos, afirma o engenheiro e diretor das obras de remodelação, Mansur Al-Muhannadi.

Além da decisão da Copa do Emir, o Estádio Internacional Khalifa sediará esse ano a abertura e a final da Copa do Golfo, ambas marcadas para dezembro. Em 2019, a arena receberá o Campeonato Mundial de Atletismo da Associação Internacional de Federações de Atletismo (IAAF).