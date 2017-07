Objetivo de tenista é se manter no topo do ranking

Um dos principais objetivos do tenista José Carlos Silvestre, de 76 anos, era alcançar o topo do ranking brasileiro de sua categoria. A meta foi conquistada pelo paulista de Tambaú há um ano e meio, feito que pretende manter até as pernas aguentarem. Além do topo nacional, o tenista, que há 53 anos mora em Goiânia, chegou à 10ª colocação no ranking da Federação Inter...