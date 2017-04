O Sorriso do Dragão

A cada fala pausada, temperada com visão de mundo peculiar, ouve-se um riso farto. Trata-se de Wilson que, pela descrição, ganhou dos amigos o apelido - Wilson Sorriso. Risadas à parte, ele é considerado um dos melhores zagueiros dos 80 anos de Atlético. Quem sabe, o melhor. Só não fez mais história no clube pela falta de títulos durante o período em que jogou no time principal, de 1974 a 1984.

O período foi um dos piores hiatos de conquistas do clube no Goianão - de 1970 a 1985. O menino Wilson havia chegado ao dente de leite do clube, em 1969. Era prata da casa. Virou jogador com o técnico Otaídes Marcelino.

"Fomos vice algumas vezes. Para mim, foi natural. A gente procurava fazer o melhor, mas faltava algo", opina o ex-zagueiro. Jovem ainda, Wilson Sorriso foi chamado pelo técnico Paulo Gonçalves para o jogo de inauguração do Estádio Serra Dourada, em 1975. Ficou na reserva de Alexandre Neto e Macalé, ícones da posição no futebol goiano. Algum tempo depois, em 1978, foi titular da seleção goiana no amistoso com a brasileira, também no Serra Dourada - derrota por 3 a 1.

Sem reclamar, Wilson estava sempre disponível para servir e jogar. Não havia empresário, à época, para abrir-lhe uma porta num clube maior. E os anos se passaram. "O pensamento era só jogar futebol. Não era como hoje. Às vezes, eu achava ruim não poder sair. Diziam que não poderia ser negociado. Era patrimônio do clube", atesta.

Só aos 27 anos, Wilson Sorriso pôde sair. Negociado junto ao futebol paulista, foi jogar no Novorizontino. Ainda atuou em outros clubes de São Paulo. Hoje, tem 61 anos. É representante comercial. Porém, guarda com carinho a passagem pelo Atlético, no qual fez amigos, histórias e cultivou simpatia com o riso fácil.