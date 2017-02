O presente da Larinha

O gol marcado aos 6 minutos do segundo tempo do jogo contra a Aparecidense, na quinta-feira, pela 4ª rodada do Campeonato Goiano, ficará marcado para sempre na memória do zagueiro Wesley Matos. Muito mais do que o gol da vitória sobre o Camaleão (2 a 1) ou por ser seu primeiro com a camisa do Vila Nova, ele se lembrará como um presente para sua filha Lara, que deve nascer até o início de maio.

“Foi algo especial”, decretou o defensor que foi o destaque do confronto que devolveu ao Tigre a liderança isolada do Grupo A do Estadual, agora com 10 pontos. Antes, ele já havia cabeceado uma bola contra a trave de Pedro Henrique, em que, na sequência, Moisés empurrou para as redes, abrindo o marcador, aos 22 minutos do primeiro tempo.

Wesley Matos, de 30 anos, cumpriu a promessa feita após o apelo da mulher, Mara, que está no sexto mês de gestação. “Ela tinha me cobrado isso e faltavam três meses para eu poder cumprir. A primeira foi na trave. Na segunda, tive a felicidade de concluir em gol e dedicar este gol para ela (Lara)”, revelou o defensor.

A primeira filha do casal, que se conheceu há 14 anos (os dois estão casados há 5 anos), chegará em um momento especial na carreira do pai. Após passagem controversa pelo Goiás, no ano passado, Wesley Matos foi procurado pelo Vila e aceitou o desafio, em que busca retomar o status que teve até 2015, quando foi eleito melhor zagueiro da Série B, quando atuava pelo América (MG).

Ao lado do garoto Brunão, de 19 anos, Wesley Matos vem formando defesa sólida, que ficou invicta nos três primeiros jogos do Goianão e só sofreu um gol até a 4ª rodada. “Venho trabalhando forte, buscando meu espaço no Vila. Estamos fazendo uma bela campanha, mas temos de manter os pés no chão, pois precisamos melhorar muito ainda para galgar coisas maiores dentro da competição”, comentou Wesley Matos.

O desafio do zagueiro é que Lara chegue com o pai disputando as finais do Goianão, algo que o Vila não consegue desde 2005, quando foi campeão pela última vez. Wesley Matos, no entanto, foi campeão pelo Goiás no ano passado e quer barrar o tri do ex-clube para se consagrar com a camisa colorada.

Para isso, o zagueiro e o Vila vêm respaldados pela campanha colorada. O time completou todas as quatro rodadas iniciais do Goianão na liderança geral da competição, batendo um recorde, já que neste século é a 1ª vez que isso ocorre.