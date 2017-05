O melhor da campanha: Tiago Luís

Ora meia, ora atacante, Tiago Luís, de 28 anos, foi uma das principais contratações do Goiás para a temporada. O jogador não demorou para confirmar essa expectativa criada pelo torcedor. Com 5 gols marcados no Goiano, Tiago Luís cresceu de produção na reta final e se tornou arma crucial para a conquista do tricampeonato. Além de boa técnica, Tiago Luís dá toque ...