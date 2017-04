"O Goiás cresce nessas horas", diz Silvio Criciúma sobre decisões

Silvio Criciúma saiu satisfeito do Serra Dourada, principalmente com o sistema defensivo que armou para o Goiás no empate sem gols com o Atlético. Para ele, o setor conseguiu render o esperado. "Nós erramos no jogo contra o Fluminense, mas hoje (ontem) não, tivemos muitos acertos defensivos. O time conseguiu jogar, as substituições deram certo."

No confronto decisivo, o Goiás podia empatar e, segundo o treinador, já entrou em campo pensando na vantagem. "Nós jogamos com uma margem de segurança. Então essa sobra nós usamos desde o primeiro minuto de jogo, mas sempre buscando o gol", definiu.

Já pensando na final, o comandante esmeraldino não tem preferencia por adversário, mas sabe que, se for um clássico contra o Vila Nova, as chances são de 50% para cada. Se for contra a Aparecidense, a opinião pública colocará o Goiás com um certo favoritismo. Silvio Criciúma também não espera que seja uma final vistosa, mas um jogo bastante pegado.

"Tecnicamente, pode haver uma final maravilhosa, com muitos gols e um grande espetáculo, mas não vai passar de um jogo preso, com resultados magros. O Goiás cresce nessas horas, já demonstrou isso", frisou.