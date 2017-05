O artilheiro: Léo Gamalho

Camisa 9 com faro de gol apurado, Léo Gamalho começou a temporada esmeraldina de forma avassaladora. O artilheiro fez 7 gols em 7 jogos no início do Goiano, mas uma fratura no pé, em jogo pela Copa do Brasil, o tirou de combate por quase um mês. O atacante voltou aos gramados e foi titular nos jogos da semifinal, contra o Atlético, e da final contra o Vila Nova. ...