Novo presidente adota plano emergencial e efetiva técnico Sílvio Criciúma

Novo presidente do Goiás após renúncia de Sergio Rassi, o médico Marcelo Almeida assumiu o comando executivo do clube e adotou uma postura realista com o objetivo de ver o clube escapar do rebaixamento. A única mudança anunciada foi a efetivação do técnico Sílvio Criciúma no lugar de Argel Fucks.

Marcelo Almeida está no Goiás há 21 anos e disse que foi pego de surpresa com a renúncia de Sergio Rassi, de quem era o 1º vice-presidente. Assumir a presidência do clube estava em seus planos, mas somente no pleito que será realizado em dezembro.

O novo presidente esmeraldino explicou que o foco emergencial é evitar a queda para a Série C. Para que isso aconteça, Marcelo Almeida optou por escolhas simples. A primeira é a troca de treinador com a efetivação de Sílvio Criciúma. “O Sílvio Criciúma será nosso treinador até o fim do ano, aconteça o que acontecer”, ressaltou.

Além disso, o mandatário esmeraldino garantiu a sequência de Osmar Lucindo como gestor de futebol e acabou com o chamado “time B”, grupo de jogadores que estava treinando em horários alternativos. O presidente também confirmou que não contratará mais jogadores até o fim da temporada.

“Não vou trazer um jogador sequer, o que temos são esses que estão aí. Simplesmente, não vejo que isso possa dar certo”, enfatizou.

Com 25 pontos, o Goiás ocupa a 15ª colocação na Série B do Campeonato Brasileiro. O time esmeraldino volta a campo no dia 6 de setembro, contra o Paraná, no Estádio Olímpico.