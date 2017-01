Nova versão do Dragão nega fogo em teste

Ano passado, o Atlético foi campeão jogando futebol rápido, envolvente e de muito entrosamento. A base vitoriosa foi desfeita e, agora, a missão será remontar outra equipe. A impressão que ficou do jogo-treino de ontem, contra o Gama (DF), no velho Estádio Antônio Accioly, é que muito terá de ser feito para o Dragão jogar, em alto nível, na temporada.

Em casa, o Atlético foi batido pelo Gama por 1 a 0 - gol de Roberto, de pênalti, aos 10 minutos do primeiro tempo. Se a primeira impressão é a que fica, há muito o que se fazer para mudar a imagem deixada ontem, em jogo com portões fechados - o estádio está interditado, mas a diretoria liberou entrada aos conselheiros, torcedores próximos, alguns membros da torcida organizada e poucos ambulantes.

Foi um jogo de poucas emoções. Faltaram lucidez, troca de passes e jogadas laterais. Ainda em começo de trabalho, o técnico Marcelo Cabo pediu paciência à torcida. “O time do ano passado (campeão da Série B) só encantou após seis meses. Agora, vai demorar um pouco. Está no caminho certo, é normal ter dificuldades”, analisou o treinador.

Para ele, valeu pela observação dos atletas que chegaram ao clube. “O resultado é o que menos importa”, frisou Cabo, que terá mais dois amistosos - sexta, no Antônio Accioly, contra o Luziânia, e sábado, em Aparecida de Goiânia, contra a Aparecidense. Do outro lado, o Gama teve Baiano, volante de 38 anos e que ganhou a Série C 2015 no Vila.

Conhecido por não ter muita paciência, o diretor de futebol, Adson Batista, não gostou da nova versão. Ele viu alguns problemas, como nos lados do campo. “Vai ter de melhorar muito”, resumiu Adson, citando que elenco e investimento, neste início de ano, são enxutos.

Marcelo Cabo usou todos os atletas disponíveis. O time teve Klever (Felipe e Marcos); Daniel Borges (Jonathan), Ricardo Silva (Bonfim), Roger Carvalho (Marcus Winícius), Wanderson (Bruno Pacheco); Abuda (Ikaro e Eduardo) e Silva (Betinho); Jorginho (Alipio), Luiz Fernando (Luiz Felipe), Willians (Edson Júnior); Júnior Viçosa (Daniel).