Notificação sobre suspensão de atleta da Chape foi enviada à dirigente morto em acidente, diz rádio

A eliminação da Chapecoense da Copa Libertadores pode ter sido ocasionada por conta de uma falha na lista de e-mails da Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol).

De acordo com informações divulgadas nesta quarta-feira (24) pela rádio uruguaia 1010AM, a entidade máxima do futebol sul-americano enviou o e-mail com a notificação sobre a suspensão do zagueiro Luiz Otávio contra o Lanús-ARG, no último dia 17, para um dirigente do clube catarinense morto na tragédia aérea de 29 de novembro de 2016, na Colômbia. A identidade do dirigente não foi divulgada.

Segundo a jornalista Gabriela Moreira, em seu blog no ESPN.com.br, a notificação chegou até uma pessoa da Chapecoense, mas à alguém que apenas trabalha no clube e não é responsável por tratar deste tipo de assunto judicial.

A Conmebol enviou à todas as federações associadas um comunicado solicitando a atualização de mailing, que é lista de e-mails cadastrados pela entidade.

ENTENDA

O zagueiro Luiz Otávio foi expulso no segundo tempo da derrota da Chapecoense para o Nacional-URU, em Montevidéu, por 3 a 0, em 27 de abril.

Mesmo suspenso por três jogos após punição da Conmebol, ele foi escalado na partida seguinte, contra o Lanús, na Argentina e marcou o gol da vitória do clube brasileiro por 2 a 1. A Chape afirmou que não foi informada sobre a suspensão e garantiu a presença do atleta no jogo.

Na última terça (23), a entidade anulou o resultado do jogo, deu a vitória ao Lanús por 3 a 0 e eliminou a Chapecoense da Libertadores. O time entrou em campo já punido pela noite contra o Zulia-VEN, na Arena Condá, venceu de virada por 2 a 1, com dois gols nos acréscimos da etapa final e se garantiu na Copa Sul-Americana.