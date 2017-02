“Nosso avião não precisa cair para crescermos”, diz vice-presidente de clube catarinense

O vice-presidente de um clube que disputa a segunda divisão do Campeonato Catarinense se envolveu em uma polêmica no último domingo (19), ao declarar que seu time não precisa da queda de um avião para crescer, se referindo ao acidente aéreo sofrido pela equipe da Chapecoense no ano passado.

“Muita gente me cobrou para não falar isso, mas: o avião do Marcílio Dias não precisa cair para a gente transformamos esse time uma potência do futebol catarinense, do futebol brasileiro. Não precisamos de tragédia para tornar nosso time grande”, disse o dirigente Mauro Pereira durante uma transmissão ao vivo na página do clube no Facebook.

Na manhã desta segunda-feira (20) a direção do time de Itajaí emitiu nota oficial para explicar a fala do vice-presidente, alegando que ele fez o comentário a respeito do programa de sócio-torcedor do clube.

“A colocação está no sentido de que a torcida precisa ser solidária ao processo de renovação do clube, sem a necessidade de passar por uma tragédia para que isso venha a acontecer”, justificava o texto.

A nota divulgada pelo clube ainda elogiou a administração da Chapecoense e disse ter respeito diante da “grandeza” do time que sofreu a tragédia. “Em momento algum a declaração visou desmerecer, diminuir ou denegrir a Associação Chapecoense de Futebol, um exemplo a ser seguido pelo Marcílio Dias em termos de administração, e que temos o total respeito e entendimento de sua grandeza, inclusive antes da tragédia acontecer”, completou.