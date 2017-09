Nos dois próximos jogos, Goiás se prepara para reencontro com a torcida

A partida contra o Paraná, na quarta-feira (6), no Estádio Serra Dourada, pela 23ª rodada da Série B, marcará o início de um novo ciclo para o Goiás em campo. O duelo será o primeiro após a série de mudanças pelas quais o esmeraldino passou, administrativa e tecnicamente. O jogo será, também, o último da série realizada com portões fechados, em cumprimento da punição imposta pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) devido à briga entre torcedores alviverdes e do Vila Nova.

Mais do que hora de colocar à prova as adequações feitas durante pouco mais de uma semana de sua gestão, o presidente Marcelo Almeida, que assumiu o posto após a renúncia de Sergio Rassi, avalia que o momento pode ser marcante para a luta que o Goiás travará no restante da Série B.

"Além da troca de técnico (saída de Argel Fucks para o retorno de Sílvio Criciúma), que foi muito significativa, da reintegração de jogadores e do retorno de alguns atletas que estavam no departamento médico, essa mudança na parte administrativa e até mesmo esse episódio desagradável da invasão do centro de treinamento conseguiram mexer com a gente, em um sentido positivo. Há algumas semanas, estávamos com um sentimento de pressão. Agora, pude perceber uma energia diferente, melhor, ao visitar os treinamentos", disse Marcelo Almeida.

Para o presidente, os acontecimentos recentes contribuíram, mesmo que tardiamente, como ele avalia, para a compreensão do momento que o clube vive. Atualmente, o Goiás é o 16º colocado na Série B, com 25 pontos, a apenas 1 da zona de rebaixamento.

"Parece que agora os jogadores sentiram a obrigação de buscar o resultado com maior empenho. Eles compreenderam, tarde demais talvez, a necessidade de correr atrás, para não serem marcados como os responsáveis por um possível descenso", explicou. "Antes tarde do que nunca", completou o dirigente, que se diz otimista para o confronto contra o time tricolor.

Um bom resultado, segundo avalia, seria ideal para construir um bom caminho para o reencontro com a torcida, que ocorrerá no dia 23, diante do Paysandu, no Serra Dourada. Antes, enfrentará o Santa Cruz, fora, no Estádio do Arruda.

"Acredito que não só eu, mas também os jogadores, esperamos por esse momento. Queremos um resultado positivo nos dois jogos para podermos ter um reencontro bastante marcante. Acredito nessa reaproximação com a torcida, principalmente se houves os dois resultados bons, pois a má fase naturalmente afasta o torcedor", afirmou. "Com toda certeza os verdadeiros torcedores também estão ansiosos para esse reencontro", avaliou.