Nonato segue sonhando com tetra

A vitória do Goianésia sobre o Vila Nova, por 5 a 1, em jogo válido pela 9ª rodada do Campeonato Goiano, estabeleceu os atacantes do Azulão do Vale na disputa pela artilharia do Estadual. Michael fez três gols e Nonato, dois. Com o desempenho, cada um soma 5 gols na competição e seguem com Léo Gamalho na alça de mira - o jogador do Goiás é o goleador com 7 gols.Para Nona...