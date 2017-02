Nonato faz 2 na 1ª vitória do Goianésia no Estadual

Nonato, que havia passado em branco nas três rodadas do Estadual, estava com fome de gol. Ontem, saciou o apetite e, de quebra, repetiu o prato em Goianésia, no Estádio Valdeir José de Oliveira. Ele fez dois gols na vitória do Azulão do Vale sobre o Itumbiara por 3 a 2. O time da casa chegou a abrir dois gols, viu a reação do Itumbiara, mas Nonato fechou o placar no fim do jogo.

Assim, o Azulão é o vice-líder do Grupo B (6 pontos). Chega motivado e receberá o Goiás, domingo, em Goianésia.

O time local iniciou o jogo em busca do gol. Precisava vencer e não deixou por menos. Foi ao ataque no primeiro tempo e, aos 26 minutos, abriu o placar no chute forte do lateral Iury.

A vantagem não fez com que o Azulão recuasse. Até que foi à frente e ampliou, aos 44 minutos. Oportunista, Nonato fez o primeiro gol dele - 2 a 0.

Assim, o Azulão do Vale foi ao vestiário, no intervalo, com a boa vantagem e sob chuva. O time voltou para assegurar a vitória, mas permitiu a reação itumbiarense. Mateus Magro descontou aos 16 minutos e Marcinho, aos 22, empatou. O técnico Jorge Saran colocou o Goianésia no ataque e Nonato apareceu, de bico, fechando o triunfo do Azulão (3 a 2), aos 37 minutos.