Nonato comemora artilharia da Divisão de Acesso e lidera lista de goleadores em Goiás

Com a finalização da Divisão de Acesso, que teve o Grêmio Anápolis como campeão e a Anapolina vice, o atacante Nonato encerrou mais uma campanha à frente de uma equipe goiana como artilheiro do campeonato. Pela Rubra, foram 11 gols marcados com a camisa 9 - mais do que o dobro de Abner (Santa Helena) e Yago (Goiânia), que marcaram 5 gols cada.A artilharia e os 6 gols marcados pe...