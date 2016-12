Nonato é presente de natal para torcida do Goianésia

O Goianésia confirmou neste sábado (24), véspera de natal, a contratação do atacante Nonato, de 37 anos, para a disputa do Campeonato Goiano 2017. Será a quinta vez que o jogador disputará o Estadual pelo Azulão do Vale.

Nonato, além de ajudar o clube em mais uma temporada, busca uma marca pessoal. Ele foi artilheiro do Goianão nos últimos três anos e quer manter o retrospecto. Em 2014, ele marcou 9 gols, enquanto em 2015 e 2016, balançou as redes por 10 vezes em cada ano.

Com a confirmação de Nonato, o Goianésia, que será dirigido pelo técnico Jorge Saran, já confirmou a contratação de 12 jogadores para a disputa do Campeonato Goiano.

A grande expectativa agora recai sobre a reforma no Estádio Valdeir José de Oliveira. A obra, que deveria ser entregue no dia 29, não deve ser concluída em 2016. O clube espera que até o dia 15 de janeiro, parte das melhorias possam ser entregues para que o clube possa mandar os jogos no local.