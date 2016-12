No Vila Nova, presidente anuncia remuneração de diretores para profissionalizar clube

Ecival Martins está no comando do Vila Niova há quase três meses

Um novo modelo de gestão do clube, com diretores remunerados a partir de janeiro de 2017, foi o que anunciou ontem o presidente do Vila Nova, Ecival Martins, na tentativa de organizar o colorado a partir de metas estabelecidas, cobrança por resultados e fim do trabalho de “abnegados” nos cargos diretivos.

“Estamos inaugurando o profissionalismo dentro do Vila”, citou Ecival Martins, frisando que não há nenhum tipo de restrição da nova medida no estatuto do clube, pois já tratou do assunto com o presidente do Conselho Deliberativo do Vila, Wilson Balzacchi.

“O clube (Vila Nova) tem um dogma de abnegado. Passei a detestar essa palavra. Significa falta de compromisso. E não é porque (diretor) não quer, é porque tem os seus afazeres, não tem como deixar sua vida profissional pra trabalhar de graça no Vila”, comentou Ecival.

Segundo ele, pelo menos sete diretorias terão profissionais remunerados: base (Ronie Faleiros), futebol (Felipe Albuquerque), jurídica (Neliana Fraga), marketing (Evandro Júnior), administrativa, patrimonial e no projeto sócio-torcedor (os nomes destas três últimas ainda serão definidos).

Como os diretores remunerados têm outras atividades, terão tempo de trabalho definido junto à direção. A remuneração de cada um virá da economia feita pelo clube fez nos primeiros meses da gestão, segundo Ecival Martins, que se aproxima do terceiro mês à frente do Vila.

Presidente eleito, Ecival exerce cargo político e continuará sem receber salário para presidir o clube.