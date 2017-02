No Vila, Moisés celebra reconciliação

Depois de um começo indeciso e bastante turbulento com a diretoria do Vila, o atacante Moisés voltou a estar em lua-de-mel com o time e com a torcida. Nos dois últimos jogos do colorado ele foi o destaque dos goianos. No Goianão, o atacante marcou duas vezes e na Copa do Brasil fez o gol da classificação da equipe para a 2ª fase.Atualmente, Moisés é o artilheiro do time na t...