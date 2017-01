No tie break, Montecristo consegue vitória heroica na estreia na Superliga B

O Alfa/Montecristo/Teuto estreou com uma vitória heroica na Superliga B, competição de acesso à Superliga, principal competição do vôlei nacional. A equipe goiana recebeu a Upis (DF) na Arena Montecristo, ginásio da Cidade Jardim, e venceu por 3 sets a 2.

A equipe goiana foi surpreendida logo no primeiro set, que perdeu por 25 a 16. Em recuperação na partida, conseguiu empatar ao bater a Upis por 25 a 23, mas voltou a perder no terceiro set - o time brasiliense fechou por larga desvatagem: 25 a 15. No quarto set, deixou tudo igual vencendo por 25 a 22.

As emoções ficaram reservadas para o tie break, que o time goiano venceu por 20 a 18.

O próximo jogo do Montecristo é no dia 21, também em casa. Na Arena Montecristo, a equipe recebe o Uberlândia/Gabarito.