No Sul, Marcelo Cabo inicia 4ª batalha por patente alta

Marcelo Cabo sobrevive a todas as projeções no Atlético. Técnico desconhecido no futebol local, Cabo chegou ao clube em 8 de maio de 2016, completou um ano à frente do time semana passada e, hoje, iniciará desafio na frente mais desafiadora que lhe foi entregue - manter o Atlético na elite nacional diante de rivais de maior tradição e investimento superior ao do Dragão....