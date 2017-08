No Sul, Goiás é dominado

Não deu para segurar o ímpeto dos colorados em Porto Alegre. O Goiás até conseguiu ir para o intervalo com o empate sem gols. Com início arrasador na etapa final, o Internacional bateu o Goiás por 3 a 0, nesta terça-feira, no Estádio Beira-Rio, pela 18ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Com o resultado, o time esmeraldino terminou a penúltima rodada do 1º turno com 23 pontos, na 13ª colocação. O Goiás está a três pontos da zona do rebaixamento e a cinco pontos do G4- grupo de acesso à Série A. O Internacional chegou a 30 pontos e subiu para a vice-liderança da competição.

O Goiás volta a campo na próxima sexta-feira, às 20h30, para enfrentar o Oeste-SP, no Serra Dourada. A partida marcará o fim do 1º turno da Série B do Campeonato Brasileiro. Para esta partida, o técnico Argel Fucks não poderá contar com o zagueiro Alex Alves, que acumulou o terceiro cartão amarelo, assim como o lateral esquerdo Carlinhos. Por outro lado, o zagueiro Fábio Sanches está liberado. O Internacional fecha o 1º turno contra o Guarani, sábado, em Campinas-SP.

O jogo

A partida começou com muita intensidade no Beira-Rio. O Internacional pressionava nos primeiros minutos, mas o Goiás estava bem organizado na defesa e não deixava espaços para os colorados.

O Goiás apostava em jogadas em velocidade pelo lado direito com Carlos Eduardo. O atacante até ensaiava algumas arrancadas e dribles, mas não conseguia criar jogadas efetivas de perigo. Os chutes eram sempre de longa distância.

O Internacional acertou a trave com Leandro Damião, mas o jogador estava impedido. Aos 38 minutos, William Pottker balançou as redes, mas se aproveitava de posição irregular e o tento não foi válido. O Goiás conseguiu segurar o empate no 1º tempo.

Mas logo antes da primeira volta do ponteiro no 2º tempo o Internacional marcou. Após jogada pela esquerda do ataque, a bola sobrou para Leandro Damião. O atacante finalizou e Marcelo Rangel defendeu parcialmente. No rebote, William Pottker cabeceou para abrir o placar.

O time colorado não demorou ampliar. Aos 11 minutos, Sasha subiu com Carlinhos e cabeceou a bola no braço do lateral esmeraldino. O árbitro deu pênalti. Leandro Damião cobrou com força, no alto, e ampliou o placar aos 13 minutos.

O Goiás estava atordoado em campo. Aos 19, Carlinhos entregou a bola para William Pottker dentro da área. O atacante chutou forte, mas Marcelo Rangel impediu o terceiro gol. Aos 34, Pottker teve nova chance para ampliar. De pênalti. O atacante do Internacional cobrou no canto esquerdo e Marcelo Rangel saltou para defender.

Aos 39, no entanto, William Pottker deu passe açucarado para Carlos ampliar e dar números finais ao placar.

FICHA TÉCNICA

Local: Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre

Árbitro: Paulo Roberto Alves Júnior (PR)

Assistentes: Bruno Boschilia (FIFA/PR) e Rafael Trombeta (PR)

Internacional: Danilo Fernandes; Cláudio Winck, Klaus, Victor Cuesta e Uendel; Rodrigo Dourado, Edenílson e Camilo (Diego); Eduardo Sasha (Gutiérrez), Leandro Damião (Carlos) e William Pottker. Técnico: Guto Ferreira

Goiás: Marcelo Rangel; Tony (Saavedra), David Duarte, Alex Alves e Carlinhos; Pedro Bambu, Elyeser e Andrezinho; Carlos Eduardo, Léo Gamalho (Gustavo) e Júnior Viçosa (Michael). Técnico: Argel Fucks

Gols: William Pottker a 1' e Leandro Damião aos 13' e Carlos aos 39' do 2º tempo (Internacional)

Cartões amarelos: Alex Alves, Pedro Bambu, Carlinhos, Carlos Eduardo, David Duarte (Goiás); Rodrigo Dourado, Gutiérrez (Internacional)

Público: 32.808 pagantes

Renda: R$ 544.445,00