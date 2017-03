No sufoco, Palmeiras bate rival boliviano. Fla perde

Dos três times brasileiros que estiveram em campo, ontem, pela Copa Libertadores da América, o Atlético Paranaense e o Palmeiras venceram. Já o Flamengo perdeu para o Universidad Católica, no Chile, por 1 a 0 - gol de Santiago Silva.

O Palmeiras venceu o Jorge Wilstermann com um gol aos 50 minutos do 2º tempo. O zagueiro Mina completou para as redes dando fim ao sofrimento dos mais de 38 mil palmeirenses presentes na Arena Palmeiras, ontem.

Já no Estádio Nuevo Gasômetro, em Buenos Aires, o Atlético Paranaense teve grande atuação e derrotou o San Lorenzo por 1 a 0, com gol de Lucho González, aos 3 minutos de jogo.

Flamengo e Atlético estão no Grupo 4, que agora é liderado pelos chilenos, com 4 pontos - mesma pontuação do Furacão. O time carioca é 3º, com 3 pontos. O Palmeiras lidera a chave 5, com 4 pontos.

Hoje, a Chapecoense vai disputar o seu primeiro jogo na Arena Condá pela Libertadores, a partir das 19h30, quando receberá o argentino Lanús. Já o Santos vai receber hoje, na Vila Belmiro, o The Strongest, da Bolívia, às 21h45, mirando a liderança do Grupo 2.