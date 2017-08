No Serra vazio, Goiás fecha 1° turno da Série B com derrota para o Oeste

Com mais uma exibição ruim na Série B do Campeonato Brasileiro, o Goiás saiu de campo mais uma vez derrotado. Desta vez, o time esmeraldino caiu para o Oeste, por 2 a 0, no Serra Dourada. Com o resultado, o Goiás termina o 1º turno da competição nacional com 23 pontos e pode cair até para a 16ª colocação com o fechamento da 19ª rodada.

A falta de criatividade deu o tom da partida esmeraldina. Sem conseguir se impôr contra o rival, o Goiás passava perigo. O time visitante se aproveitou da inoperância do Goiás e marcou duas vezes: Mazinho e Raphael Luz, ex-Goiás.

O time esmeraldino volta a campo no próximo sábado (12) para enfrentar o Figueirense, às 19 horas, no Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis. O técnico Argel Fucks poderá contar novamente com o zagueiro Alex Alves e o lateral Carlinhos. No mesmo horário, o Oeste recebe o Paysandu na Arena Barueri.

O jogo

Com dois minutos de jogo o Goiás sofreu uma baixa. Com uma lesão no ombro, o zagueiro Fábio Sanches precisou deixar a partida. Bruno Aguiar entrou no lugar. Era a estreia do zagueiro com a camisa do Goiás.

O jogo ficou morno durante a metade do primeiro tempo. O Goiás tinha muita dificuldade para criar jogadas ofensivas. Ao mesmo tempo, o Oeste não era agressivo. A primeira boa chance de gol aconteceu aos 27 minutos. Após bola levantada na área, o zagueiro David Duarte testou com força e Rodolfo fez grande defesa.

Aos 35, a defesa esmeraldina marcou bobeira ao tentar fazer linha de impedimento. O volante Betinho dominou e rolou para Mazinho, que dominou e bateu na saída de Marcelo Rangel para abrir o placar. Sem força para empatar, o Goiás foi para o vestiário no prejuízo.

Betinho saiu em posição legal e rolou pra Mazinho fazer: Goiás 0x1 Oeste pic.twitter.com/2dLxKKAl4N — Goleada Info ⚽ (@goleada__info) 5 de agosto de 2017

Para o segundo tempo, Argel Fucks sacou Hélder para entrada do meia Léo Sena, que jogou improvisado na lateral. Aos quatro minutos, Jefferson cruzou para Léo Gamalho e o atacante cabeceou com perigo.

Aos 15 minutos, o Goiás teve oportunidade para empatar. Tiago Luís cobrou falta e a bola beliscou o travessão antes de sair. Quem não faz, leva. O Oeste foi ao ataque aos 19 minutos e ampliou com o meia Raphael Luz após bola levantada na área.

Raphael Luz aproveita desvio de Rodrigo Sam e amplia: Goiás 0x2 Oeste pic.twitter.com/o8XdiVL0jz — Goleada Info ⚽ (@goleada__info) 5 de agosto de 2017

Sem muita organização, o Goiás foi para o ataque em busca de ao menos empatar a partida. No entanto, o goleiro Rodolfo não precisou trabalhar muito para garantir a primeira vitória dos paulistas como visitantes nesta Série B.

Ficha técnica

Local: Estádio Serra Dourada, em Goiânia

Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (RS)

Assistentes: José Eduardo Calza (RS) e Jorge Eduardo Bernardi (RS)

Goiás: Marcelo Rangel; Hélder (Léo Sena), David Duarte, Fábio Sanches (Bruno Aguiar) e Jefferson; Willians (Andrezinho), Elyeser e Tiago Luís; Carlos Eduardo, Léo Gamalho e Aylon. Técnico: Argel Fucks

Oeste: Rodolfo; Rodrigo Sam, Joílson, Leandro Amaro e Guilherme Romão; Lídio, Betinho, Mazinho (Henrique) e Velicka (Raphael Luz); Danielzinho (Robert) e Gabriel Vasconcelos. Técnico: Roberto Cavalo

Gols: Mazinho aos 35’ do 1º tempo, Raphael Luz aos 19’ do 2º tempo (Oeste)

Cartões amarelos: Betinho, Rodrigo Sam (Oeste)

Público: jogo com portões fechados