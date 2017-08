No Rio, Atlético encara dilemas do Flamengo

O Atlético viajou para o Rio com alguns desafios, uma lembrança boa e a necessidade de pontuar fora para se manter vivo e ainda com chances de continuar na Série A. Lanterna com 15 pontos, o Dragão enfrenta neste sábado (19), às 19 horas, o Flamengo, dividido entre a fase semifinal da Copa do Brasil e precisando vencer na Série A. A equipe carioca não ganha há quatro...