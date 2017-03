No interior, empate domina duas partidas da 12ª rodada

A 2ª rodada do 3º turno do Estadual não teve vencedor nos jogos disputados ontem. Além do empate sem gols no clássico Vila Nova x Goiás, os dois jogos disputados no interior também terminaram iguais. Em casa, o Goianésia ficou no 0 a 0 diante da líder, a Aparecidense. Já em Itumbiara, o time local parou no Iporá - 1 a 1. Por pouco, amargou a derrota no Estádio JK, pois o Lobo Guará desperdiçou penalidade, cobrada por Rodrigo Alves e defendida por Rodrigo Calaça. Como ponto positivo, o Itumbiara teve o gol de Gilmar, que chegou a 7, ao lado de Léo Gamalho (Goiás) na briga pela artilharia.

O resultado deixou de ser interessante para itumbiarenses e visitantes. O Gigante da Fronteira ainda se mantém na faixa do descenso - é penúltimo (10 pontos), sem vencer em casa e com jogo decisivo quarta, diante do lanterna, o Crac, em Catalão. Se vencer, o Gigante praticamente rebaixa o Leão do Sul. O Iporá se mantém na faixa intermediária (13 pontos) e não se salvou, por completo, do risco de descenso.

No giro da rodada pelos gramados do interior, o jogo que iniciou mais cedo passou em branco no placar. Em Goianésia, no Estádio Valdeir José de Oliveira, o time da casa barrou sequência de sete vitórias seguidas da Aparecidense, já classificada à semifinal. Poderia ter sido mais ousada, pois teve à frente adversário com cinco titulares suspensos.

Os times até que buscaram o gol, mas pararam nas mãos dos goleiros Luan (Goianésia) e Pedro Henrique (Aparecidense). A trave esteve no caminho do Azulão do Vale e Nonato, que precisava fazer mais gols para melhorar a marca no Estadual, passou em branco - tem 5 gols.

Parceiro de frente de Nonato e autor de 5 gols, Michael foi vetado, contundido. Robert, goleador do Camaleão, não teve melhor sorte. Nas chances criadas, parou nas boas defesas de Luan.

Em Itumbiara, o jogo foi dramático. O Iporá abriu placar no primeiro tempo, no cabeceio de Rodrigo Alves, aos 23. Ele teve a chance de garantir vitória aos 19 minutos da etapa final. A chamada bola do jogo esteve no pé de Rodrigo Alves, na penalidade sofrida e batida por ele. Mas, do lado rival, Rodrigo Calaça defendeu a cobrança que deu ânimo ao Gigante para buscar o empate. Ele saiu aos 32 minutos do segundo tempo. No cruzamento, Gilmar fez gol - 1 a 1. Depois, o Gigante pressionou, mas teve de se contentar com o empate.