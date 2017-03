No Goiás, Victor Bolt reclama de cheques sem fundos do Vila Nova

Já se passaram um pouco mais de três meses do desligamento entre Victor Bolt e Vila Nova. O período, no entanto, não foi suficiente para o clube colorado quitar todo os pagamentos ao jogador, que hoje defende as cores do rival Goiás.

Em entrevista coletiva na manhã desta terça-feira (7), o volante esmeraldino admitiu a falta de pagamentos, assim como outros atletas - Wagner Bueno e Frontini - que recebeu cheques durante o acerto, e afirmou que o imbróglio está sendo mediado por seu empresário, visando a melhor resolução, mas não descarta que à Justiça possa ser acionada.

“A minha situação é a mesma dos outros jogadores. No ano passado eles fizeram um acordo e me deram três cheques. Recebi o primeiro com atraso, porém tenho dois cheques com datas de 20 de janeiro e 20 de fevereiro que não foram pagos. Meu empresário está conversando com o presidente Ecival Martins para não criar um desgaste e não ser preciso acionar à Justiça, só que infelizmente ele não está dando bola”, disparou Victor Bolt.

O mandatário do Tigre confirmou os atrasos dos dois cheques, mas alega que trabalha diariamente para quitar todos as dívidas. Segundo o dirigente, outros ex-jogadores do Vila Nova passam pela mesma situação do volante, mas ressalta que sua gestão continuará sendo de “trabalhar dentro da programação do clube”.

“Existe o atrasado, mas os acertos serão realizados o mais breve possível. Alguns jogadores utilizam à imprensa para me pressionar, mas estou tranquilo. Todos conhecem as dificuldades do Vila Nova, mas vamos resolver essas situações com a mesma seriedade que estamos apresentando na gestão do clube”.

Ecival Martins revelou que a situação do goleiro Wagner Bueno, atualmente no Anápolis, já foi resolvida. Diferente do acerto com o atacante Frontini, do Crac, que deve ser definido na Justiça Trabalhista.