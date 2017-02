No fim, Rio Verde deixa vitória escapar contra Iporá

O reencontro com a própria casa, na reedição da final da Divisão de Acesso de 2016, em que se consagrou campeão, parecia o momento perfeito para que o Rio Verde conquistasse sua primeira vitória no Goianão. Porém, ontem, diante do Iporá, no Estádio Mozart Veloso do Carmo, o alviverde, que manteve a vantagem até os acréscimos finais, sofreu o empate em 1 a 1.

Responsável por estragar a festa dos donos da casa, Paulo Henrique foi o último jogador do Lobo Guará a entrar em campo e, de cabeça, aos 47 minutos do 2º tempo, garantiu o ponto fora de casa. O Rio Verde havia inaugurado o placar aos 15 minutos da 1ª etapa, com golaço de Bruno Leite, que acertou o ângulo direito do goleiro Cleriston.

Com o empate, o Rio Verde respira e chega à 3ª colocação do Grupo B, com 3 pontos. O Iporá é o 3º do Grupo A, com 5 pontos.