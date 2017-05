No controle dos gramados virtuais

As horas passadas em frente ao videogame, aprimorando técnicas e superando desafios, levaram dois jovens a irem além do lazer e chegarem à profissionalização. Praticantes do jogo eletrônico de futebol Fifa, Lucas Gonçalves, o “Lucasrep”, de 19 anos, e Lucas Tabata, de 21, disputam competições da modalidade em todo o mundo e, desde ontem, ostentam uma nova camisa: a do Go...