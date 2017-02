No clássico, torcida do Vila anuncia carnaval, mas recolhe fantasia

No jogo deste domingo (19), novamente a torcida do Vila Nova fez, em termos numéricos, a diferença no Estádio Serra Dourada. Maioria absoluta nas arquibancadas e cadeiras, a banda colorada se mostrava animada para empurrar o Tigre no segundo clássico diante do Dragão. Movida pelos últimos bons resultados, no início de temporada, a torcida do Vila prometeu fazer a festa pré-carnavalesca, a partir de ontem. Entraria os dias de fola de Carnaval, no fim de semana, e ensaiaria as marchinhas para o jogo diante do Vasco, pela Copa do Brasil, após o Carnaval. Fez barulho, batucou, empurrou o time, mas teve de recolher a fantasia e a bateria. Mas, fechou o clássico gritando o nome do time.

Já a galera do Atlético, minoria numérica e desconfiada na nova equipe, esperava boa ocasião para tirar a fantasia do armário. Foi ontem. Alguns atleticanos queriam colocar o bloco do Dragão na rua. Foi ontem. Poucos, mas vibrantes, resistentes, fogosos. A pequena organizada tirou as camisas, girando-as em coreografia no segundo tempo. Festa. Atlético 1 a 0.

“O Vila Nova está aprendendo a jogar pelos resultados, dentro e fora de casa. Vencemos o Atlético (1 a 0) na estreia. É um time em formação, mas confio. O grupo está mais qualificado” disse Marcelo da Silva Santana, que foi ao estádio num ritmo diferente. Marcelo se machucou numa pela e usava muleta. Teve de fazer cirurgia no joelho. Não podia se exceder. Porém, como bom vilanovense,esperava a festa torcida do Vila. “Para nós, é carnaval com duas semanas de antecedência. É festa, é Vila”, afirmou Marcelo, acompanhado do filho de dois anos, Cauã Felipe. Pequeno torcedor na matinê, ou melhor, no clássico.

Nilo Anderson também é Vila. Prudente, pede calma com o time em formação. Entende que não é hora de colocar o bloco na rua. “Para começo, está bom. Mas, temos de melhorar para o Brasileiro, buscar o acesso, encorpar”, disse Nilo, que espera ver o Vila na final do Estadual. Ele vê um bom momento nas rodadas iniciais do Estadual e acredita que o time vai evoluir. Pede a cautela para não desafinar os passistas.

Atleticano, Sérgio Lino, também conhecido como Serginho Carne-de-Sol, estava animado com o novo Dragão. Disse que bateristas, passistas e comissão de frente estão buscando o acerto. Ele reclama da comissão julgadora, ou melhor, da imprensa. “A crônica goiana é contra nosso time. Não apoia, não gosta do time. Sou Atlético e estou junto. Espero evolução”, disse Sérgio. Outra atleticana, a aposentada Valdeci Francisca Pereira, reclamava. Não do time, mas das condições de acesso ao Estádio. “Tenho autorização para o carro entrar, subir e me deixar na rampa (de acesso).Fiz cirurgias e tive de pagar 5 reais (estacionamento), só para o carro entrar e me deixar na rampa”, reclamou Valdeci, acreditando na solução do problema e no Atlético.