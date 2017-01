No Camaleão, Rafael Cruz quer mudar fase

Após mais de três anos, o bom filho à casa tornou, está feliz e quer dar a volta por cima. Distante do futebol goiano desde 2013, quando ocorreu sua última passagem pelo Atlético, o lateral direito Rafael Cruz chegou à Aparecidense para a disputa do Campeonato Goiano com motivação e a esperança de levar adiante a carreira que cogitou encerrar, em 2016, ao deixar o Cap...