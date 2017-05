No Brasileiro, Dragão encara time equilibrado e invicto

O Atlético busca primeira vitória na Série A, após duas derrotas - perdeu para Coritiba (4 a 1) e Flamengo (3 a 0). Do outro lado, terá o Corinthians, dono de invencibilidade de 15 partidas no ano e que, como visitante, vem de 4 vitórias - sobre São Paulo e Ponte Preta (Paulista), Universidad do Chile (Sul-Americana) e Vitória (Série A). A última derrota do Timão foi em...