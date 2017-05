No autódromo, atletas encaram desafio em seletiva para 26ª edição

O primeiro passo para levar em frente a paixão pela atividade física e a mensagem de conscientização sobre a preservação da natureza foi dado ontem na seletiva para a 26ª Caminhada Ecológica. No autódromo de Goiânia, 80 inscritos percorreram mais de 56km, divididos em dois percursos de 28,8km, pela manhã e à tarde. A intenção era alcançar índice para integrar o grupo de 25 homens e 4 mulheres que percorrerá cidades entre 17 e 22 de julho.

Natural de Inhumas, Gustavo Henrique Carvalho, de 34 anos, foi um dos participantes e fez da caminhada uma superação. Após iniciar a prática de exercícios físicos em março de 2016 e abandonar o sedentarismo, o competidor estabeleceu o objetivo de disputar a seletiva.

“Prometi a mim mesmo que, no dia em que eu conseguisse, viria participar. Um amigo meu de Inhumas me apoiou muito, me ajudou com treinos e vim ter essa experiência. Era para ser só algo para experimentar e pode ser até que dê certo e eu esteja cotado para participar da caminhada”, explica Gustavo, que conseguiu, também, diminuir os números na balança e transformar os antigos 138kg em 88kg.

A seletiva também foi especial para Suedina Gouveia da Silva, 47 anos. Em sua primeira participação, a comerciária fez valer a estratégia para alcançar boas colocações entre as mulheres e disputar classificação. “Tem de trabalhar bem a cabeça. Na 1ª etapa, de manhã, eu era a última, mas mantive o ritmo do começo ao fim”, conta ela. Os integrantes da 26ª edição da Caminhada Ecológica serão divulgados nos próximos dias.