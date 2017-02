No Atlético, Bonfim procura sintonia em dupla

O Atlético é líder do Grupo B do Campeonato Goiano com 6 pontos de 12 disputados. Conquistou duas vitórias e amargou duas derrotas, todas pelo mesmo placar - 1 a 0. Ainda assim, o Dragão tem consciência de que precisa melhorar nos próximos jogos para chegar à final e brigar pelo título. O próximo compromisso será diante do Itumbiara, segunda-feira, às 20 horas.

O Dragão se anima com um fato - jogará no Estádio Olímpico, em que obteve um empate e cinco vitórias, desde o ano passado. O último triunfo foi contra o Crac, por 1 a 0. “Gostei da experiência de jogar no Olímpico. Tive meu primeiro contato com o estádio. Impressão boa. A grama é mais rala, mais baixa. A bola corre mais e acho que nosso time soube fazer uso desse aspecto no jogo passado”, disse o zagueiro Bonfim, de 25 anos, parceiro do capitão Roger Carvalho pela terceira vez no Goianão.

“Estamos procurando entrosamento nos treinos e nos jogos, fazer bem a cobertura um do outro ou antecipar as jogadas”, disse o zagueiro, que cultiva barba ao estilo lenhador.

Enquanto Ricardo Silva se recupera de lesão nos ligamentos do joelho esquerdo, Bonfim tem consciência de que precisa aproveitar a chance. Já se acha mais entrosado com Roger Carvalho. Com ele, espera reeditar dupla de peso como a que fez com Luccas Claro, no Coritiba - eles foram campeões do Taça BH de Juniores (2010) e chegaram à semifinal da Copa SP (2011) e, depois, subiram para o time principal.

Dessa vez, Bonfim evitou entrar mais duro nos atacantes Nino Guerreiro e Frontini, ambos do Crac, para não cometer penalidade, como no clássico em que o Dragão perdeu do Goiás (1 a 0) e Bonfim fez o pênalti sobre Léo Gamalho no primeiro tempo.

Bonfim certamente será titular diante do Itumbiara. Mas, no ataque, o time pode ter novidades no Olímpico. Negueba, atacante que veio do Grêmio, foi regularizado. Ele será opção ofensiva do técnico Marcelo Cabo. Após a vitória sobre o Crac, Cabo disse que o time não pode desperdiçar tantas chances de gol.

Ontem, ele observou jogadores que não vêm atuando diante do time sub-20 comandado por Edson Júnior. Jorginho, autor do gol sobre o Crac, sentiu dores musculares e foi poupado.